В Житомире еще у одного человека выявили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Житомире зафиксировали еще один положительный результат экспресс-теста на коронавирус COVID-19. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает УНН.
"Еще один положительный результат экспресс-теста на COVID-19 в Житомире. Пациентку госпитализируем в инфекционное отделение Больницы №1, ждем результатов из лаборатории", - написал Сухомлин.
Напомним, в Житомирской области зафиксировано 2 инфицирования коронавирусом, из которых один случай летальный.
Как сообщалось в УНН, по состоянию на утро 24 марта в Украине подтверждено 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.