У Житомирі ще в однієї людини виявили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Житомирі зафіксували ще один позитивний результат експрес-тесту на коронавірус COVID-19. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Житомира Сергій Сухомлин, передає УНН.
"Ще один позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 у Житомирі. Пацієнтку госпіталізуємо в інфекційне відділення Лікарні №1, чекаємо результатів з лабораторії", - написав Сухомлин.
Нагадаємо, у Житомирській області зафіксовано 2 інфікування коронавірусом, з яких один випадок летальний.
Як повідомлялося в УНН, станом на ранок 24 березня в Україні підтверджено 84 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.