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У Житомирі ще в однієї людини виявили COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У Житомирі зафіксували ще один позитивний результат експрес-тесту на коронавірус COVID-19. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Житомира Сергій Сухомлин, передає УНН.

"Ще один позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 у Житомирі. Пацієнтку госпіталізуємо в інфекційне відділення Лікарні №1, чекаємо результатів з лабораторії", - написав Сухомлин.

Нагадаємо, у Житомирській області зафіксовано 2 інфікування коронавірусом, з яких один випадок летальний.

Як повідомлялося в УНН, станом на ранок 24 березня в Україні підтверджено 84 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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