В Житомире ограбили ювелирную мастерскую
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Житомире грабители напали на ювелирную мастерскую. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Нападение было совершено вечером 21 февраля. Четверо неустановленных мужчин в масках зашли в мастерскую и угрожаю ножами и пистолетом связали и избили работника мастерской. После чего забрали металлические сейфы с ювелирными заготовками. Сумма ущерба устанавливается.
Открыто уголовное производство по ст. 187 УК Украины - разбой.
Напомним, неизвестные в Херсоне совершили разбойное нападение на частного предпринимателя и его жену.
Как сообщал УНН, в Киеве задержали мужчину, который хотел обокрасть собор.