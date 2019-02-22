В Житомире ограбили ювелирную мастерскую

Нападение было совершено вечером 21 февраля. Четверо неустановленных мужчин в масках зашли в мастерскую и угрожаю ножами и пистолетом связали и избили работника мастерской. После чего забрали металлические сейфы с ювелирными заготовками. Сумма ущерба устанавливается.



Открыто уголовное производство по ст. 187 УК Украины - разбой.



Напомним, неизвестные в Херсоне совершили разбойное нападение на частного предпринимателя и его жену.



Как сообщал УНН, в Киеве задержали мужчину, который хотел обокрасть собор.