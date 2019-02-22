У Житомирі пограбували ювелірну майстерню

Напад було скоєно ввечері 21 лютого. Четверо невстановлених чоловіків у масках зайшли до майстерні та погрожую ножами та пістолетом зв’язали та побили працівника майстерні. Після чого забрали металеві сейфи з ювелірними заготовками. Сума збитків встановлюється.



Відкрито кримінальне провадження за ст. 187 КК України – розбій.



Нагадаємо, невідомі у Херсоні скоїли розбійний напад на приватного підприємця та його дружину.



Як повідомляв УНН, у Рівному затримали чоловіка, який хотів обікрасти собор.