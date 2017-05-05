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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Житомире мужчина напал с ножом на полицейских

Киев • УНН

 • 10872 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 5 мая. УНН. В Житомире мужчина, которого остановили за нарушение ПДД, набросился с ножом на полицейского, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Житомирской области, передает УНН.

В Житомире мужчина напал с ножом на полицейских

Мужчину остановили 4 мая, свое водительское удостоверение полицейским он показать отказался, после чего при оформлении админматериалов он набросился на патрульного с ножом. Серьезных ранений патрульном удалось избежать, у него колотая рана шеи и головы, ему оказали помощь без госпитализации. Уже в отделении у мужчины в носке обнаружили вещество, похожее на коноплю.

“Следовательно по указанным событиями было начато уголовные производства по ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта ) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Мужчине может грозить наказание от 2-летнего срока исправительных работ до 3-летнего заключения.

Напомним, во вторник, 2 мая, в Кропивницком патрульный получил телесные повреждения от исполнении служебного долга.

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