У Житомирі чоловік напав з ножем на поліцейських
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 5 травня. УНН. У Житомирі чоловік, якого зупинили за порушення ПДР, накинувся з ножем на поліцейського, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає УНН.
Чоловіка зупинили 4 травня, своє водійське посвідчення поліцейським він показати відмовився, після чого під час оформлення адмінматеріалів він накинувся на патрульного з ножем. Серйозних поранень патрульному вдалось уникнути, у нього колота рана шиї та голови, йому надали допомогу без госпіталізації. Вже у відділку у чоловіка в шкарпетці виявили речовину, схожу на коноплю.
“Відтак за вказаними подіями було розпочато кримінальні провадження за ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
Чоловікові може загрожувати покарання від 2-річного терміну виправних робіт до 3-річного ув’язнення.
Нагадаємо, у вівторок, 2 травня, у Кропивницькому патрульний отримав тілесні ушкодження від час виконання службового обов’язку.