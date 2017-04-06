В жилом доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В многоэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате чего обвалилась часть кирпичной кладки, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что при обвале части кирпичной кладки люди не пострадали, было повреждено один автомобиль.
При этом сообщается, что жильцов дома эвакуировали.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. Человек .
Как сообщал УНН, число жертв теракта в петербургском метро достигло 14 человек.