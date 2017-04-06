У житловому будинку в Санкт-Петербурзі стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У багатоповерховому житловому будинку в Санкт-Петербурзі стався вибух, внаслідок чого обвалилася частина цегляної кладки, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Зазначається, що при обвалі частини цегляної кладки люди не постраждали, було пошкоджено один автомобіль.
При цьому повідомляється, що мешканців будинку евакуювали.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.
Як повідомляв УНН, кількість жертв теракту в петербурзькому метро сягнула 14 осіб.