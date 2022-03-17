У Зеленского считают, что встреча с путиным может состояться в недалекой перспективе

Так, Подоляка спросили, где и когда может состояться встреча Зеленского с Путиным.

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"Как только мы закончим работу над соглашением, приступим к организации встречи. Это будет тема следующих недель. Но локация для нас не имеет значения. Возможны все, кроме России", - отметил Подоляк.

По его словам, после окончания работы над "фундаментом соглашения, будем думать, какова будет соответствующая модель поведения во время встречи президентов".

Детали

Советник главы ОП в то же время отметил, что не верит, что подпись на соглашении в будущем сдержит Путина перед агрессией.

"Россия была и будет агрессором. Экспансия — их единственная идеология, и, конечно, они не собираются от нее отказываться. Мы уверены, что Путин продолжит свою великодержавную политику", - отметил он.

Ранее

Как писал УНН, накануне Подоляк заявил, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и россии владимира путина является неизбежной для окончания войны, документы для такой встречи готовят на переговорах делегации.