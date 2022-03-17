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У Зеленського вважають, що зустріч з путіним може відбутись у недалекій перспективі

У Зеленського вважають, що зустріч з путіним може відбутись у недалекій перспективі

Київ • УНН

 • 108336 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Зустріч українського лідера Володимира Зеленського з президентм росії владіміром путіним може відбутись після підписання мирного договору, який наразі вже знаходиться в роботі. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню Wirtualna Polska, пише УНН.

Так, Подоляка спитали, де і коли може відбутися зустріч Зеленського з путіним.

Цитата

"Щойно ми закінчимо роботу над угодою, приступимо до організації зустрічі. Це буде тема наступних тижнів. Але локація для нас не має значення. Можливі всі, окрім Росії", - зазначив Подоляк.

З його слів, після закінчення роботи над "фундаментом угоди, будемо думати, якою буде відповідна модель поведінки під час зустрічі президентів".

Деталі

Радник глави ОП водночас зазначив, що не вірить, що підпис на угоді в майбутньому стримає путіна перед агресією.

"Росія була і буде агресором. Експансія — їхня єдина ідеологія, і, звичайно, вони не збираються від неї відмовлятися. Ми впевнені, що Путін продовжить свою великодержавну політику", - зазначив він.

Раніше

Як писав УНН, напередодні Подоляк заявив, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та росії владіміра путіна є неминучою для закінчення війни, документи для такої зустрічі готують на переговорах делегації.

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