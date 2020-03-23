У Зеленского рассказали, как распределят доставленные из Китая тесты на коронавирус

Так, отмечается, что Украина обеспечена ПЦР-тестами по выявлению коронавирусной инфекции более чем на 10 дней. На текущей неделе состоится еще несколько поставок в страну тестов и медицинских средств.

Ночью в Украину из Китая прибыла первая партия медицинского груза. В частности, два вида тестов: для ПЦР и для экспресс-диагностики.

"Первые 250 000 экспресс-тестов будут распределены следующим образом: около 100 000 отправят в критически важные подразделения и организации - прежде всего в действующие подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и полиции. Остальное будет передано в больницы, которые определены как базовые для противоэпидемических мероприятий. Если экспресс-тест выявил у человека COVID-19, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР", - сообщают в ОП.

Отмечается, что ПЦР-тест является одним из самых точных методов диагностики, поскольку дает возможность определить наличие инфекции даже при минимальном содержании ее штаммов в биологическом материале.

"Первая часть партии ПЦР-тестов уже к концу понедельника будет доставлена в лаборатории всех областей Украины, согласно анализу их насущных проблем. Этими тестами украинские лаборатории обеспечены более чем на 10 дней", - сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что в Украину прибыли первые 80 000 респираторов и 10000 комбинезонов защиты, которые уже направлены для врачей и медиков скорой помощи в различные регионы Украины.

Кроме того, в Китае было закуплено и доставлено в Украину аппараты искусственной вентиляции легких. Они будут переданы в медучреждения, где есть необходимость в этом оборудовании.

Также в первой партии медгруза прибыло 500 000 трехслойных масок для нужд военнослужащих, полицейских, работников Госпогранслужбы и других служб, имеющих непосредственный контакт с населением.

Как сообщал УНН, утром в понедельник, 23 марта, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" (Киев) с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.