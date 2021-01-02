У Зеленского пообещали в этом году "плодотворный диалог" по безвизу с Канадой

"Будем продолжать активный диалог и взаимодействие с другими государствами "Группы семи" - реализуем установленное стратегическое партнерство с Великобританией, проводим плодотворный диалог по мобильности и безвизу с Канадой, работаем над реализацией экономических проектов с новым правительством Японии", - отметил чиновник.

Напомним, что в программе деятельности правительства в 2019 году отмечалось, что в течение пяти лет планируется увеличить перечень стран с безвизом для украинцев. В этом списке была и Канада.

Также недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба среди стратегических партнеров Украины назвал США, Канаду, Японию, Азербайджан, Польшу.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, отношения с Соединенными Штатами должны продвинуться "с точки зрения наших отношений в туризме, с точки зрения безвизового режима с США".