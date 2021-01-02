У Зеленського пообіцяли у цьому році "плідний діалог" щодо безвізу з Канадою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У 2021 році Україна буде продовжувати тісну співпрацю з країнами “Групи семи” (G7). Серед іншого буде розглядатися питання безвізового режиму з Канадою. Про це в статті для ”Дзеркала тижня” повідомив заступник керівника Офісу Президента України, дипломатичний радник Президента України Ігор Жовква, інформує УНН.
“Продовжуватимемо активний діалог і взаємодію з іншими державами "Групи семи" — реалізуємо встановлене стратегічне партнерство з Великою Британією, проводимо плідний діалог щодо мобільності та безвізу з Канадою, працюємо над реалізацією економічних проєктів із новим урядом Японії”, - зазначив посадовець.
Нагадаємо, що у програмі діяльності уряду в 2019 році зазначалося, що протягом п'яти років планується збільшити перелік країн з безвізом для українців. У цьому списку була й Канада.
Також нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба серед стратегічних партнерів України назвав США, Канаду, Японію, Азербайджан, Польщу.
Додамо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, відносини зі Сполученими Штатами повинні просунутися “з точки зору наших відносин у туризмі, з точки зору безвізового режиму зі США”.