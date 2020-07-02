В Вооруженных силах на COVID-19 заболели еще девять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировано 9 случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, всего болеют 166 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.
"По состоянию на 10:00 2 июля в ВСУ болеет 166 человек острой респираторной болезнью COVID-19. Всего за время пандемии выздоровели - 342 человека, летальных случаев - 5", - информируют в командовании.
Сообщается, что на данный момент на изоляции, в том числе самоизоляции, в ВСУ находится 529 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток, - 179 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Черниговский военный госпиталь - 1 военнослужащий, изолятор воинской части Львовской области - 3 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - отметили в ВСУ.
Также сообщается, что на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 5 человек (Львовская область - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Киевская - 1 военнослужащий и Ивано-Франковска - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, в Украине на 8:45 2 июля зафиксировано уже почти 46 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - очередной рост.