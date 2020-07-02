У Збройних силах на COVID-19 захворіли ще дев'ять людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У Збройних силах України за добу зафіксовано 9 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, всього хворіють 166 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням наповідомлення Командування Медичних сил Збройних сил України.
“Станом на 10:00 2 липня в ЗСУ хворіє 166 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Всього за час пандемії одужало — 342 особи, летальних випадків — 5”, — інформують у Командуванні.
Повідомляється, що наразі на ізоляції, в тому числі самоізоляції, у ЗСУ перебуває 529 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, — 179 осіб.
“За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи (Чернігівський військовий госпіталь — 1 військовослужбовець, ізолятор військової частини Львівської області — 3 військовослужбовці). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування”, — зазначили в ЗСУ.
Також повідомляється, що на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 5 осіб (Львівська область — 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Київська — 1 військовослужбовець та Івано-Франківська — 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, в Україні на 8:45 2 липня зафіксовано вже майже 46 тисяч випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу — чергове зростання.