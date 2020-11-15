В сборной Украины нет новых случаев заражения коронавирусом, — УАФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сборная Украины в лице 21 игрока и тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко прибыла в Швейцарию, где сыграет во вторник, 17 ноября. Сданные еще в Германии тесты на COVID-19 сегодня все пришли с негативными результатами. Об этом сообщил официальный сайт УАФ, передает УНН.
В связи с тем, что накануне матча с Германией были получены пять положительных тестов на COVID-19, перед вылетом в Цюрих игроки и другие члены украинкой сборной сдали повторные анализы.
Уже по прилету были получены результаты — все отрицательные.
Таким образом футболисты смогут готовиться к поединку в полном составе. Также Андрей Шевченко довызвал в сборную еще троих игроков из молодежной сборной.
Напомним, ранее пресс-секретарь сборной Украины раскритиковал Игоря Суркиса за срочную эвакуацию игроков “Динамо” из Германии назвав ее “псевдо-операцией”.