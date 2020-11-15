У збірної України немає нових випадків зараження коронавірусом, — УАФ

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Збірна України в особі 21 гравця і тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком прибула до Швейцарії, де зіграє у вівторок, 17 листопада. Здані ще в Німеччині тести на COVID-19 сьогодні всі прийшли з негативними результатами. Про це повідомив офіційний сайт УАФ, передає УНН.

У зв’язку з тим, що напередодні матчу з Німеччиною були отримані п’ять позитивних тестів на COVID-19, перед вильотом до Цюріха гравці і інші члени українкою збірної здали повторні аналізи.

Уже після прильоту були отримані результати — все негативні.

Таким чином футболісти зможуть готуватися до поєдинку в повному складі. Також Андрій Шевченко довизвал в збірну ще трьох гравців з молодіжної збірної.

Нагадаємо, раніше прессекретар збірної України розкритикував Ігоря Суркіса за термінову евакуацію гравців “Динамо” з Німеччини назвавши її “псевдооперацією”.

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