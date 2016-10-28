У задержанного, который пытался дать взятку следователю ГСУ ГПУ, во время обыска изъято 200 тыс. долл.

"И ночью клюет! У злополучного проходимца, который попался на попытке дать 30 тыс взятки следователю ГПУ за закрытие дела и возвращения 200 кг янтаря, дома во время обыска изъято еще 200 тыс долларов ", - написал Луценко.

Генпрокурор также поблагодарил следователю "31-летний Максим Вишняков, родом из Луганска, служил в Крыму, остался верен присяге, вышел после оккупации".

Ю.Луценко отметил, что "правильное зерно дает хороший колос".

Как ранее сообщал Генеральный прокурор, 27 октября, задержали человека, который пытался дать взятку следователю ГСУ ГПУ за закрытие дела и возвращения 200 кг янтаря.