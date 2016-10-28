У затриманого, який намався дати хабар слідчому ГСУ ГПУ, під час обшуку вилучено 200 тис. дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У затриманого, який намагався дати 30 тис. хабара слідчому ГСУ ГПУ за закриття справи і повернення 200 кг бурштину, під час обшуку вдома вилучено ще 200 тис. дол. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“І вночі клює! У злощасного пройдисвіта, який попався на спробі дати 30 тисяч хабара слідчому ГПУ за закриття справи і повернення 200 кг бурштину, вдома під час обшуку вилучено ще 200 тисяч доларів,” — написав Ю.Луценко.
Генпрокурор також подякував слідчому “31 річний Максим Вишняков, родом з Луганська, служив у Криму, залишився вірним присязі, вийшов після окупації”.
Ю.Луценко зазначив, що “правильне зерно дає гарний колос”.
Як раніше повідомляв Генеральний прокурор, 27 жовтня, затримали особу, яка намагалася дати хабар слідчому ГСУ ГПУ за закриття справи і повернення 200 кг бурштину.