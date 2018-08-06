В Запорожской области подожгли сельсовет

"5 августа около 12:20 в Каменско-Днепровском отделении полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что в здании сельского совета в Каменско-Днепровском районе возник пожар", - говорится в сообщении.

Огонь повредил оконную раму. Специалисты ГСЧС локализовали пожар. Пострадавших в результате пожара нет.

"Следственно-оперативной группой полиции установлено, что неизвестные бросили внутрь емкость с горючим веществом и быстро скрылись. Следователи провели тщательный осмотр места происшествия и изъяли стеклянные бутылки с остатками зажигательной смеси. Выясняются все обстоятельства происшествия и принимаются исчерпывающие меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению уголовного преступления", - отметили в полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до десяти лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, пожар произошел в доме народного депутата в Херсоне.