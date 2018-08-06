У Запорізькій області підпалили сільраду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У будівлі сільської ради у Запорізькій області сталася пожежа: невідомі кинули всередину місткість з займистою речовиною та швидко зникли з місця події. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області, передає УНН.
"5 серпня близько 12:20 до Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що в будівлі сільської ради в Кам’янсько-Дніпровському районі виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.
Вогонь пошкодив віконну раму. Фахівці ДСНС локалізували пожежу. Постраждалих внаслідок пожежі немає.
"Слідчо-оперативною групою поліції встановлено, що невідомі кинули всередину ємність з займистою речовиною та швидко зникли з місця події. Слідчі провели ретельний огляд місця події та вилучили скляні пляшки із залишками запальної суміші. З’ясовуються всі обставини події та вживаються вичерпні заходи зі встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення", - зазначили в поліції.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Санкція статті передбачає покарання - від трьох до десяти років позбавлення волі. Нині триває досудове розслідування.
Нагадаємо, пожежа сталася в будинку народного депутата у Херсоні.