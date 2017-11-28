В Запорожье задержали группу преступников, совершавших разбойные нападения на жителей двух областей

“Преступники получали информацию об объектах нападений от „наводчиков“, изучали образ жизни, распорядок дня пострадавших, составляли план местности. Члены группировки использовали форменную одежду сотрудников спецподразделений полиции”, — сообщил О.Золотоноша.

Сотрудники Запорожского и Днепропетровского управлений нацполиции вместе с спецназовцами “КОРД” задержали подозреваемых после совершения очередного нападения на 31-летнюю жительницу Запорожья. Они связали ее с помощью кабельных стяжек, угрожали электрошокером и оружием, завладели деньгами, а также ювелирными изделиями.

“Правоохранители провели ряд одновременных обысков квартир и автомобилей фигурантов. В результате изъято оружие, форма, дымовые шашки, номерные знаки на автомобили и ценные вещи, похищенные у потерпевших”, — сообщил глава запорожской полиции.

Четверых задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины. Они подозреваются в совершении более 5 разбоев и краж.

Как сообщал УНН, прокуратура Киевской области совместно с СБУ задержала группу преступников, причастных к деятельности террористической группировки “Исламское Государство” , которые изготавливали фальшивые паспорта и загранпаспорта и сбывали их украинцам и иностранцам.