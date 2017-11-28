У Запоріжжі затримали групу злочинців, які здійснювали розбійні напади на жителів двох областей
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Запоріжжі затримали 5 учасників злочинного угрупування, які протягом року скоювали розбійні напади на території Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції України у Запорізькій області Олег Золотоноша, передає УНН.
“Злочинці отримували інформацію про об’єкти нападів від „навідників“, вивчали спосіб життя, розпорядок дня потерпілих, складали план місцевості. Члени угруповання використовували формений одяг співробітників спецпідрозділів поліції”, — повідомив О.Золотоноша.
Співробітники Запорізького та Дніпропетровського управлінь нацполіції разом із спецпризначенцями “КОРД” затримали підозрюваних після скоєння чергового нападу на 31-річну жительку Запоріжжя. Вони зв’язали її за допомогою кабельних стяжок, погрожували електрошокером і зброєю, заволоділи грошима, а також ювелірними виробами.
“Правоохоронці провели ряд одночасних обшуків квартир і автомобілів фігурантів. В результаті вилучено зброю, форма, димові шашки, номерні знаки на автомобілі і цінні речі викрадені у потерпілих”, — повідомив очільник запорізької поліції.
Четверо затримані в порядку ст.208 КПК України. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Вони підозрюються в скоєнні понад 5 розбоїв і крадіжок.
Як повідомляв УНН, прокуратура Київської області спільно з СБУ затримала групу злочинців, причетних до діяльності терористичного угруповання “Ісламська Держава”, які виготовляли фальшиві паспорти та закордонні паспорти і збували їх українцям та іноземцям.