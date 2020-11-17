В Запорожье уже неделю ищут без вести пропавшего профессора университета
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Запорожье уже неделю ищут доктор наук по государственному управлению, профессора Запорожского Национального университета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Арабскую диаспору в Запорожской области.
"Доктор Муц Луай Файсал, заведующий кафедрой иностранных студентов инженерного факультета ЗНУ, почетный член административного органа арабской общины в Запорожской области пропал 10 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.
Напомним, в Днепре объявлена в розыск несовершеннолетняя девушка, которая 13 ноября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.