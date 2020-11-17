У Запоріжжі вже тиждень шукають без вісті зниклого професора університету

"Доктор Муц Луай Файсал, завідувач кафедри іноземних студентів інженерного факультету ЗНУ, почесний член адміністративного органу арабської громади у Запорізькій області зник 10 листопада 2020 року", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі оголошено в розшук неповнолітню дівчину, яка 13 листопада пішла з дому та до теперешнього часу не повернулася.