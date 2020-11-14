У Дніпрі зникла безвісти неповнолітня дівчина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Дніпрі оголошено в розшук неповнолітню дівчину, яка 13 листопада пішла з дому та до теперешнього часу не повернулася. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
"Індустріальним відділенням поліції встановлюється місцезнаходження Ніколаєвої Катерини Віталіївни, 2005 року народження", - йдеться в повідомленні.
Так, 13 листопада близько 11:00 Катерина пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась.
Прикмети: на вигляд 15 років, зріст 150-155 см, худорлявої статури, темне волосся, блакитні очі.
Була вдягнена: чорна куртка з капюшоном в середині жовтого кольору, чорні черевики, про собі має рюкзак.
"У разі, якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно фактичного місця перебування зниклої Катерини, просимо повідомити до Індустріального відділення поліції за телефонами (095) 580 53 69 або "102", - додали в поліції.
Нагадаємо, на Буковині безвісти зник настоятель одного з монастирів, який пішов на рибалку і не повернувся.