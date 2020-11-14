В Днепре пропала без вести несовершеннолетняя девушка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Днепре объявлена в розыск несовершеннолетняя девушка, которая 13 ноября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.
"Индустриальным отделением полиции устанавливается местонахождение Николаевой Екатерины Витальевны, 2005 года рождения", - говорится в сообщении.
Так, 13 ноября около 11:00 Екатерина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: на вид 15 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, темные волосы, голубые глаза.
Была одета: черная куртка с капюшоном в середине желтого цвета, черные ботинки, при себе имеет рюкзак.
"В случае, если вы владеете какой-либо информацией о фактическом месте пребывания пропавшей Екатерины, просим сообщить в Индустриальное отделение полиции по телефонам (095) 580 53 69 или "102", - добавили в полиции.
Напомним, на Буковине бесследно исчез настоятель одного из монастырей, который пошел на рыбалку и не вернулся.