В Запорожье посетитель ресторана подстрелил владельца заведения
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 21 января. УНН. В ночь на понедельник, 20 января, в Коммунарском районе Запорожья произошла стрельба. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.
Посетитель одного из ресторанов подрался с его владельцем, после чего поехал домой за ружьем. Уже вооруженный он дождался своего обидчика возле его дома и несколько раз выстрелил в него.
Пострадавшего владельца ресторана госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. А вот нападающего пока еще разыскивают. Правоохранители установили личность злоумышленника, но тот скрывается от полиции.
Напомним, в Запорожье в кафе произошла перестрелка.