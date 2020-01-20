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В Запорожье посетитель ресторана подстрелил владельца заведения

Киев • УНН

 • 24664 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 21 января. УНН. В ночь на понедельник, 20 января, в Коммунарском районе Запорожья произошла стрельба. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.

В Запорожье посетитель ресторана подстрелил владельца заведения

Посетитель одного из ресторанов подрался с его владельцем, после чего поехал домой за ружьем. Уже вооруженный он дождался своего обидчика возле его дома и несколько раз выстрелил в него.

Пострадавшего владельца ресторана госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. А вот нападающего пока еще разыскивают. Правоохранители установили личность злоумышленника, но тот скрывается от полиции.

Напомним, в Запорожье в кафе произошла перестрелка.

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