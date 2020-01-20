У Запоріжжі відвідувач ресторану підстрелив власника закладу
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 21 січня. УНН. Проти ночі на понеділок, 20 січня, у Коммунарському районі Запоріжжя сталася стрілянина. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел.
Відвідувач одного з ресторанів побився з його власником, після чого поїхав додому за рушницею. Вже озброєний він дочекався свого кривдника біля його будинку та декілька разів вистрелив в нього.
Постраждалого власника ресторану госпіталізували у важкому стані до лікарні. А от нападника наразі ще розшукують. Правоохоронці встановили особу зловмисника, але той приховується від поліції.
Нагадаємо, у Запоріжжі в кафе сталася стрілянина.