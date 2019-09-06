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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107690 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119972 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111575 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117738 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123725 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150097 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149893 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Запорожье грузовик "протянул" Lanos около 20 метров

В Запорожье грузовик "протянул" Lanos около 20 метров

Киев  •  УНН

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Запорожье в результате ДТП пострадал водитель автомобиля Daewoo Lanos, передает корреспондент УНН с места происшествия.

Авария произошла на перекрестке Наберожной магистрали и улицы Тбилисской. Daewoo Lanos столкнулся с грузовиком.

Из-за столкновения грузовик "протянул" легковушку на расстояние около 20 метров. Удар пришелся на сторону водителя легковой машины, из-за чего он получил травмы.

Сейчас на месте происшествия работают врачи, которые приводят в чувство водителя. Он был без сознания.

Напомним, в тройном ДТП в Житомирской области получили травмы пять человек.

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