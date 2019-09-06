В Запорожье грузовик "протянул" Lanos около 20 метров
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Запорожье в результате ДТП пострадал водитель автомобиля Daewoo Lanos, передает корреспондент УНН с места происшествия.
Авария произошла на перекрестке Наберожной магистрали и улицы Тбилисской. Daewoo Lanos столкнулся с грузовиком.
Из-за столкновения грузовик "протянул" легковушку на расстояние около 20 метров. Удар пришелся на сторону водителя легковой машины, из-за чего он получил травмы.
Сейчас на месте происшествия работают врачи, которые приводят в чувство водителя. Он был без сознания.
Напомним, в тройном ДТП в Житомирской области получили травмы пять человек.