У потрійній ДТП на Житомирщині травмувалися п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Житомирській області вантажівка, виконуючи маневр розвороту, зіткнулася з двома автомобілями. У результаті чого загинула людина, ще п'ятеро травмовані, передає УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Повідомляється, що ДТП сталася сьогодні близько 9:20 на автодорозі Київ-Чоп, поблизу повороту на смт Пулини.
"Попередньо, 26-річний водій вантажівки Volvo з напівпричепом, житель м. Хмельницького, виконуючи маневр розвороту, не надав перевагу у русі зустрічному транспорту. У результаті сталося зіткнення з автомобілями Audi та Mutsubisi", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок отриманих травм на місці події загинув 21-річний водій першого легковика, житель с. Великого Лугу Пулинського району. З травмами різного ступеня тяжкості до Пулинської лікарні доставлено ще п’ятеро пасажирів цього автомобіля, віком від 22 до 24 років, серед них троє дівчат. Водій та пасажирка Mutsubisi не постраждали.
Обставини ДТП з’ясовуються у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Вирішується питання про затримання водія вантажівки у рамках ст. 208 КПК України.
Нагадаємо, у Житомирській області сталося зіткнення вантажного фургона та автопоїзда.