На Житомирщині зіткнулись автопоїзд і вантажний фургон, загинула одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Новоград-Волинському районі Житомирської області внаслідок зіткнення вантажного фургона та автопоїзда загинув водій транспортного засобу. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталась уночі 5 вересня.
Правоохоронцями попередньо встановлено, що близько 1:25 ночі на 251 км автодороги Київ–Чоп, у межах села Піщева Новоград-Волинського району, водій автомобіля Renault Traffic, 38-річний житель Рівненщини, рухаючись назад зі смуги розгону, задньою частиною автомобіля виїхав на крайню праву смугу руху, де здійснив зіткнення з автопоїздом Renault 340 під керуванням 40-річного жителя Рівенської області.
Унаслідок ДТП водій вантажного фургона отримав травми, від яких загинув на місці. Медична допомога знадобилась його пасажирові, рівнянину, 1979 року народження.
Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Усі обставини та причини фатальної дорожньої пригоди встановлюються.
Нагадаємо, на автодорозі, яка веде до пункту пропуску на кордоні з Молдовою сталася ДТП, внаслідок якої одна людина загинула, ще одна поранена.