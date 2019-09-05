На трасі до кордону з Молдовою зіткнулися фура і легковик, є загиблий

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легкового автомобіля сталася на Прикарпатті на автодорозі, яка веде до пункту пропуску на кордоні з Молдовою, одна людина загинула, ще одна поранена. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

"5 вересня о 3:29 у селі П’ядики Коломийського району на автодорозі державного значення Н-10 сполученням "Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига" сталася ДТП за участю легкового автомобіля Ford та вантажного автомобіля (фури) МАН. В результаті ДТП одна особа загинула та одна особа травмована", - вказали в департаменті.

Працівники ДПРЧ-7 за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло загиблої особи.

Причину ДТП встановлюють працівники поліції.

Нагадаємо, внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса Mercedes Vito та автопоїзда у районі села Задністрянське на Прикарпатті померли двоє людей.

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