На трассе до границы с Молдовой столкнулись фура и легковушка, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля произошло на Прикарпатье на автодороге, ведущей к пункту пропуска на границе с Молдовой, один человек погиб, еще один ранен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
"5 сентября в 3:29 в селе Пядики Коломыйского района на автодороге государственного значения Н-10 сообщением "Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга" произошло ДТП с участием легкового автомобиля Ford и грузового автомобиля (фуры) МАН. В результате ДТП один человек погиб и один человек травмирован", - указали в департаменте.
Сотрудники ГПСЧ-7 с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего человека.
Причину ДТП устанавливают сотрудники полиции.
Напомним, в результате ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Vito и автопоезда в районе села Заднестрянское на Прикарпатье умерли два человека.