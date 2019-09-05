В Житомирской области столкнулись автопоезд и грузовой фургон, погиб один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Новоград-Волынском районе Житомирской области в результате столкновения грузового фургона и автопоезда погиб водитель транспортного средства. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие возникло ночью 5 сентября.
Правоохранители предварительно установлено, что около 1:25 ночи на 251 км автодороги Киев-Чоп, в пределах села Пищевая Новоград-Волынского района, водитель автомобиля Renault Traffic, 38-летний житель Ровенской области, двигаясь назад с полосы разгона, задней частью автомобиля выехал на крайнюю правую полосу движения, где совершил столкновение с автопоездом Renault 340 под управлением 40-летнего жителя Ровенской области.
В результате ДТП водитель грузового фургона получил травмы, от которых погиб на месте. Медицинская помощь понадобилась его пассажиру, жителю Ровно, 1979 года рождения.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Все обстоятельства и причины рокового дорожного происшествия устанавливаются.
Напомним, на автодороге, ведущей к пункту пропуска на границе с Молдовой произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще один ранен.