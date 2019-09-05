В тройном ДТП в Житомирской области травмировались пятеро человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Житомирской области грузовик, выполняя маневр разворота, столкнулась с двумя автомобилями. В результате чего погиб человек, еще пятеро травмированы, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
Сообщается, что ДТП произошло сегодня около 9:20 на автодороге Киев-Чоп, вблизи поворота на село Пулины.
"Предварительно, 26-летний водитель грузовика Volvo с полуприцепом, житель Хмельницкого, выполняя маневр разворота, не предоставил преимущество в движении встречному транспорту. В результате произошло столкновение с автомобилями Audi и Mutsubisi", - говорится в сообщении.
В результате полученных травм на месте происшествия погиб 21-летний водитель первой легковушки, житель с. Великого Луга Пулинского района. С травмами различной степени тяжести в Пулинскую больницу доставлены еще пятеро пассажиров этого автомобиля, в возрасте от 22 до 24 лет, среди них трое девочек. Водитель и пассажирка Mutsubisi не пострадали.
Обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Решается вопрос о задержании водителя грузовика в рамках ст. 208 УПК Украины.
Напомним, в Житомирской области произошло столкновение грузового фургона и автопоезда.