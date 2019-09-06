У Запоріжжі вантажівка "протягнула" Lanos близько 20 метрів
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Запоріжжі внаслідок ДТП постраждав водій автомобіля Daewoo Lanos, передає кореспондент УНН з місця події.
Аварія сталася на перехресті Наберожної магістралі та вулиці Тбіліської. Daewoo Lanos зіткнувся з вантажівкою.
Через зіткнення вантажівка "протягнула" легковик на відстань близько 20 метрів. Удар прийшовся на бік водія легкової автівки, через що він отримав травми.
Наразі на місці події працюють лікарі, які приводять до тями водія. Він був у непритомному стані.
Нагадаємо, у потрійній ДТП на Житомирщині травмувалися п'ятеро людей.