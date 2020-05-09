В Запорожье полиция разоблачила организацию, которая подпольно производила коммунистическую символику

6 мая в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области от Управления СБУ в Запорожской области поступило сообщение о противоправной деятельности жителя Запорожья 1974 года рождения, который в социальной сети Fаcebook на собственной странице призывает к изготовлению, распространению коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Кроме того, указанный гражданин позиционирует себя как представитель одной из российских неправительственных структур.

“По данному факту следователями Днепровского отдела полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой”, — указано в сообщении.

Работники следственных подразделений ГУНП в Запорожской области на основании постановления следственного судьи Ленинского районного суда Запорожья, под процессуальным руководством местной прокуратуры с привлечением сотрудников УСБУ в Запорожской области в ночь на 9 мая провели санкционированные обыски.

“В ходе обысков изъято более 1200 экземпляров газеты “Полк Победы 1945-2020”, около 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов с надписями “Полк победы” и “75 лет Великой Победы”, более 90 красных лент с изображением “Серп молот”, более 20 георгиевских лент, 20 кепок, 177 полимерных пакетов, шарики, с изображением “Серп молот”, флэш-носители, 13 системных блоков, более 250 печатей различных предприятий, черновые записи. Также правоохранители изъяли приветственное обращение с печатным текстом “Москва”, около 100 грамот и приказов разным лицам по случаю 9 Мая, портрет изображением Ленина и красный плакат с изображением “Серп и молот”, — добавили в полиции.

Напомним, в Одессе женщина вывесила на балконе георгиевскую ленточку.