У Запоріжжі поліція викрила організацію, яка підпільно виготовляла комуністичну символіку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Запоріжжі правоохоронці провели обшуки в приміщенні представника однієї з російських неурядових структур і вилучили заборонену символіку. Згодом відкрили кримінальне провадження, пише УНН з посиланням на прес-службу поліції регіону.
6 травня до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області від Управління СБУ в Запорізькій області надійшло повідомлення про протиправну діяльність мешканця Запоріжжя 1974 року народження, який в соціальний мережі Fаcebook на власній сторінці закликає до виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Крім того, зазначений громадянин позиціонує себе, як представник однієї з російських неурядових структур.
“За даним фактом слідчим Дніпровського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої”, — вказано у повідомленні.
Працівники слідчих підрозділів ГУНП в Запорізькій області на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду Запоріжжя, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури із залученням співробітників УСБУ в Запорізькій області в ніч на 9 травня провели санкціоновані обшуки.
“В ході обшуків вилучено більше 1200 екземплярів газети “Полк Победы 1945-2020”, близько 450 захисних масок червоного кольору з жовтою зіркою, понад 70 червоних прапорів з написами “Полк победы” та “75 лет Великой победы”, більше 90 червоних стрічок з зображенням “Серп молот”, понад 20 георгіївських стрічок, 20 кепок, 177 полімерних пакетів, кульки, з зображенням “Серп молот”, флеш-носії, 13 системних блоків, понад 250 печаток різних підприємств, чернові записи. Також правоохоронці вилучили вітальне звернення з друкованим текстом “Москва”, близько 100 грамот і наказів різним особам з нагоди 9 Травня, портрет з зображенням Леніна та червоний плакат з зображенням “Серп і молот”, — додали правоохоронці.
Зазначимо, в Одесі жінка вивісила на балконі георгіївську стрічку.