В Запорожье подтверждено уже 56 случаев заболевания на COVID-19

КИЕВ. 16 апреля. УНН. По состоянию на утро 16 апреля, в Запорожской области зарегистрировано 115 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них почти половина - 56, в Запорожье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.