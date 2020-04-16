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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 47573 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 56408 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 70568 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 70305 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 99676 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79486 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130709 просмотра

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Актуальное
В Запорожье подтверждено уже 56 случаев заболевания на COVID-19

В Запорожье подтверждено уже 56 случаев заболевания на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14527 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. По состоянию на утро 16 апреля, в Запорожской области зарегистрировано 115 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них почти половина - 56, в Запорожье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Так, случаи заболевания выявлены:

▪️ Запорожье - 56 человек;
▪️ Мелитополь - 29 человек;
▪️ Бердянск - 3 человека;
▪️ Энергодар - 6 человек;
▪️ Васильевский район - 2 человека;
▪️ Запорожский район - 3 человека;
▪️ Мелитопольский район - 8 человек;
▪️ Новониколаевский район - 1 человек;
▪️ Ореховский район - 3 человека;
▪️ Пологовский район - 1 человек;
▪️ Токмакский район - 1 человек;
▪️ Каменско-Днепровский район - 1 человек,
▪️ Акимовский район - 1 человек.

Сообщается, что сейчас госпитализированы 39 человек. Все больные изолированы (госпитализированы), им оказывается необходимая медицинская помощь.

Всего в настоящее время зарегистрировано 13 подозрительных случаев, которые проверяют медики.

Добавим, что сегодня в области выздоровели и выписаны из стационаров после негативных повторных обследований на коронавирус методом ПЦР 12 больных.

Напомним, что в Украине, по состоянию на 9:00 16 апреля, зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 115 - в Запорожской области.

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