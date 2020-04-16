В Запорожье подтверждено уже 56 случаев заболевания на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. По состоянию на утро 16 апреля, в Запорожской области зарегистрировано 115 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них почти половина - 56, в Запорожье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
Так, случаи заболевания выявлены:
▪️ Запорожье - 56 человек;
▪️ Мелитополь - 29 человек;
▪️ Бердянск - 3 человека;
▪️ Энергодар - 6 человек;
▪️ Васильевский район - 2 человека;
▪️ Запорожский район - 3 человека;
▪️ Мелитопольский район - 8 человек;
▪️ Новониколаевский район - 1 человек;
▪️ Ореховский район - 3 человека;
▪️ Пологовский район - 1 человек;
▪️ Токмакский район - 1 человек;
▪️ Каменско-Днепровский район - 1 человек,
▪️ Акимовский район - 1 человек.
Сообщается, что сейчас госпитализированы 39 человек. Все больные изолированы (госпитализированы), им оказывается необходимая медицинская помощь.
Всего в настоящее время зарегистрировано 13 подозрительных случаев, которые проверяют медики.
Добавим, что сегодня в области выздоровели и выписаны из стационаров после негативных повторных обследований на коронавирус методом ПЦР 12 больных.
Напомним, что в Украине, по состоянию на 9:00 16 апреля, зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 115 - в Запорожской области.