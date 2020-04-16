У Запоріжжі підтверджено вже 56 випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Станом на ранок 16 квітня, у Запорізькій області зареєстровано 115 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них майже половина – 56, у Запоріжжі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.
Так, випадки захворювання виявлені:
▪️ Запоріжжя – 56 осіб;
▪️ Мелітополь – 29 осіб;
▪️ Бердянськ – 3 особи;
▪️ Енергодар – 6 осіб;
▪️ Василівський район – 2 особи;
▪️ Запорізький район – 3 особи;
▪️ Мелітопольський район – 8 осіб;
▪️ Новомиколаївський район – 1 особа;
▪️ Оріхівський район – 3 особи;
▪️ Пологівський район – 1 особа;
▪️ Токмацький район – 1 особа;
▪️ Кам’янсько-Дніпровський район – 1 особа,
▪️ Якимівський район – 1 особа.
Повідомляється, що наразі госпіталізовано 39 осіб. Усі хворі ізольовані (госпіталізовані), їм надається необхідна медична допомога.
Усього наразі зареєстровано 13 підозрілих випадків, які перевіряють медики.
Додамо, що на сьогодні в області одужало та виписано зі стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 12 хворих.
Нагадаємо, що в Україні, станом на 9 годину 16 квітня, зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 115 – у Запорізькій області.