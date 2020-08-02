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В Запорожье финишировал всеукраинский мотопробег за единство Украины

В Запорожье финишировал всеукраинский мотопробег за единство Украины

Киев  •  УНН

 • 15196 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Сегодня в Запорожье финишировал мотопробег за единство Украины. Участников акции на центральной площади города встречали местные байкеры и журналисты. Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.

По данным инициатора мотопробега Николая Спиридонова, к мероприятию присоединились почти 2 тыс. человек.

“Каждый год нас все больше и больше. Люди верят и это очень хорошо. Этот мотопробег нужен, чтобы люди понимали: какие бы они ни были разные, где бы они ни проживали на территории Украины, они все патриоты, все украинцы, и надо максимально нивелировать то, что нас разъединяет. Запомнилось, когда мы в Святогорске ночевали, как ребята из Ужгорода тянули к себе в гости ребят из Краматорска. И это было символом для меня единения, мотопробег работает”, — сказал Спиридонов.

Во встрече участников мотопробега принял участие и председатель Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин, что является участником запорожского мотодвижения.

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После торжественной встречи в центре Запорожья и фотографий на память участники мотопробега отправились на Хортицу, где для них в “Конном театре” была организована праздничная программа. Также на Хортице вывесили флаг Украины, который байкеры провезли через всю страну в Запорожье. Они забрали с собой ранее вывешеный в “Конном театре” флаг с акции 2018 года, чтобы сохранить его в музее мотопробега.

Мотопробег за единство Украины стартовал 20 июля в Ужгороде. Во время акции байкеры проехали через 54 города, преодолев более 6 тыс. километров. Мотопробег проходит четвертый год подряд и второй раз финиширует в Запорожье. С собой мотоциклисты провезли через всю страну два больших флага: государственный флаг Украины и национальный флаг крымскотатарского народа.

Как сообщает “Крым.Реалии”, на админгренице аннексированного Крыма с Херсонской областью байкеры передали украинский флаг херсонским пограничникам.

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