У Запоріжжі фінішував всеукраїнський мотопробіг за єдність України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Сьогодні у Запоріжжі фінішував мотопробіг за єдність України. Учасників акції на центральній площі міста зустрічали місцеві байкери та журналісти. Про це пише “Радіо Свобода”, передає УНН.
За даними ініціатора мотопробігу Миколи Спірідонова, до заходу долучилися майже 2 тисячі людей.
“Кожен рік нас все більше і більше. Люди вірять і це дуже добре. Цей мотопробіг потрібний, щоб люди розуміли: які б вони не були різні, де б вони не проживали на території України, вони всі є патріотами, всі є українці, і треба максимально нівелювати те, що нас роз’єднує. Запам’яталося, коли ми в Святогірську ночували, як хлопці з Ужгорода тягнули до себе у гості хлопців з Краматорська. І це було символом для мене єднання, що мотопробіг працює”, — сказав Спірідонов.
У зустрічі учасників мотопробігу взяв участь і голова Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін, що є учасником запорізького моторуху.
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Після урочистої зустрічі в центрі Запоріжжя та світлин на пам’ять учасники мотопробігу вирушили на Хортицю, де для них у “Кінному театрі” було організовано святкову програму. Також на Хортиці вивісили прапор України, який байкери провезли через всю країну до Запоріжжя. Вони забрали з собою раніше вивішений у “Кінному театрі” прапор з акції 2018 року, аби зберегти його у музеї мотопробігу.
Мотопробіг за єдність України стартував 20 липня в Ужгороді. Під час акції байкери проїхали через 54 міста, подолавши понад 6 тисяч кілометрів. Мотопробіг відбувається четвертий рік поспіль і вдруге фінішує у Запоріжжі. З собою мотоциклісти провезли через всю країну два великих прапори: державний прапор України і національний прапор кримськотатарського народу.
Як повідомляє “Крим.Реалії”, на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонською областю байкери передали український прапор херсонським прикордонникам.
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