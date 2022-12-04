В Запорожье слышали взрывы: власти информацию не комментировали

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Социальные сети сообщают о взрывах в Запорожье, передает УНН.

Детали

Социальные сети сообщают, что в городе слышали взрывы, звучит воздушная тревога. Официального подтверждения от городских или областных властей пока нет.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев только сообщил об опасности и призвал жителей идти в укрытие.

“Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!”— написал он.

О взрывах в городе сообщают также корреспонденты Общественного.

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