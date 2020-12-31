В Запорожье активисты установили елку из противогазов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В центре Запорожья активисты установили елку из противогазов, чтобы привлечь внимание властей к экологической ситуации в городе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"В центре Запорожья активисты 31 декабря установили символическую елку, украшенную противогазами. Ее разместили на площади Фестивальной, которая расположена напротив здания Запорожского облсовета и ОГА, где в предыдущие годы обычно устанавливали центральную елку региона", - говорится в сообщении.
Как рассказал Владимир Бобро, их целью является привлечь внимание горожан и местной власти к проблемам города, прежде всего экоситуации в Запорожье.
"О городе Запорожье все прекрасно знают, что у нас по факту нечем дышать. Астматики, онкозаболевания. Главный посыл в том, что экоситуация у нас просто убийственная", - объяснил появление "елочки" с противогазами инициатор акции.
Напомним, в Киеве уже с 1 января новогодние елки можно будет сдать на утилизацию, будут работать 15 пунктов сбора.