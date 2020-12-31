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У Запоріжжі активісти встановили ялинку з протигазів

Київ • УНН

 • 15566 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. У центрі Запоріжжя активісти встановили ялинку з протигазів, щоб привернути увагу влади до екологічної ситуації в місті. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

У Запоріжжі активісти встановили ялинку з протигазів

“У центрі Запоріжжя активісти 31 грудня встановили символічну ялинку, прикрашену протигазами. Її розмістили на площі Фестивальній, яка розташована навпроти будівлі Запорізької облради та ОДА, де в попередні роки зазвичай встановлювали центральну ялинку регіону”, — йдеться у повідомленні.

Як розповів Володимир Бобро, їхньою метою є привернути увагу городян та місцевої влади до проблем міста, передусім екоситуації в Запоріжжі.

“Про місто Запоріжжя всі чудово знають, що у нас по факту нема чим дихати. Астматики, онкозахворювання. Головний посил в тому, що екоситуація у нас просто вбивча”, — пояснив появу “ялинки” з протигазами ініціатор акції.

Нагадаємо, у Києві вже з 1 січня новорічні ялинки можна буде здати на утилізацію, працюватимуть 15 пунктів збору.

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