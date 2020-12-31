У Запоріжжі активісти встановили ялинку з протигазів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У центрі Запоріжжя активісти встановили ялинку з протигазів, щоб привернути увагу влади до екологічної ситуації в місті. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
“У центрі Запоріжжя активісти 31 грудня встановили символічну ялинку, прикрашену протигазами. Її розмістили на площі Фестивальній, яка розташована навпроти будівлі Запорізької облради та ОДА, де в попередні роки зазвичай встановлювали центральну ялинку регіону”, — йдеться у повідомленні.
Як розповів Володимир Бобро, їхньою метою є привернути увагу городян та місцевої влади до проблем міста, передусім екоситуації в Запоріжжі.
“Про місто Запоріжжя всі чудово знають, що у нас по факту нема чим дихати. Астматики, онкозахворювання. Головний посил в тому, що екоситуація у нас просто вбивча”, — пояснив появу “ялинки” з протигазами ініціатор акції.
Нагадаємо, у Києві вже з 1 січня новорічні ялинки можна буде здати на утилізацію, працюватимуть 15 пунктів збору.