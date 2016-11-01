В Запорожье 89-летняя пенсионерка пыталась покончить с жизнью
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 1 октября. УНН. Вчера, около 15:00 пожилая женщина в возрасте 89 лет нанесла себе ножевое ранение. Об этом корреспонденту УНН сообщил глава профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.
Женщину с ножевым ранением брюшной полости реанимационная бригада доставила в 9-ю горбольницу Запорожья.
Главный врач Кирилл Нерянов сообщил корреспонденту УНН, что состояние женщины очень тяжелое. Она находится в реанимации.
Напомним, как сообщал УНН, девяностолетний житель Прикарпатья совершил самоубийство.