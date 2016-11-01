В Запорожье 89-летняя пенсионерка пыталась покончить с жизнью

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 1 октября. УНН. Вчера, около 15:00 пожилая женщина в возрасте 89 лет нанесла себе ножевое ранение. Об этом корреспонденту УНН сообщил глава профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.