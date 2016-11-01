У Запоріжжі 89-річна пенсіонерка намагалася покінчити із життям
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Вчора, близько 15.00 літня жінка віком 89 років нанесла собі ножове поранення. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
Жінку з ножовим пораненням черевної порожнини реанімаційною бригадою було доставлено до 9-ї міськлікарні Запоріжжя.
Головний лікар Кирило Нерянов повідомив кореспонденту УНН, що стан жінки дуже тяжкий. Вона знаходиться у реанімації.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, дев'яносторічний мешканець Прикарпаття вчинив самогубство.