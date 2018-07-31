В замке во Львовской области устроят фестиваль меда
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В воскресенье, 12 августа, на территории музея-заповедника "Олеский замок" в Бугском районе, состоится традиционный, уже третий Международный фестиваль меда "Надбужанские медоборы", передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Участие в фестивале примут пчеловоды Бугского и соседних районов, гости из Латвии, Польши и Италии. У подножия замка будет работать художественная площадка с концертной программой, в "Городке мастеров" будут проводить мастер-классы, будут проходить викторины, выставки старинных вещей, связанных с пчеловодством.
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На выставке-продаже продуктов пчеловодства желающие смогут приобрести мед, пыльцу, прополис, пергу. Состоится также дегустация блюд и напитков из меда: блинов, медовиков, медового кваса и тому подобное.
А пчеловоды, как опытные, так и начинающие, смогут приобрести широкий инвентарь для своей пасеки.
Также организаторы готовят для участников и гостей сувенирную продукцию с эмблемой праздника: чашки, значки, шариковые ручки. Цель фестиваля - демонстрация, дегустация и продажа продуктов пчеловодства лучшими пчеловодами района и области, чествование профессии пчеловода и любителей меда посредством средств искусства.