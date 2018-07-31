В замке во Львовской области устроят фестиваль меда

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 29620 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 92678 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121087 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128828 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167592 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152772 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140620 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130393 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180197 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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В замке во Львовской области устроят фестиваль меда

В замке во Львовской области устроят фестиваль меда

Киев  •  УНН

 • 12020 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. В воскресенье, 12 августа, на территории музея-заповедника "Олеский замок" в Бугском районе, состоится традиционный, уже третий Международный фестиваль меда "Надбужанские медоборы", передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Участие в фестивале примут пчеловоды Бугского и соседних районов, гости из Латвии, Польши и Италии. У подножия замка будет работать художественная площадка с концертной программой, в "Городке мастеров" будут проводить мастер-классы, будут проходить викторины, выставки старинных вещей, связанных с пчеловодством.

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На выставке-продаже продуктов пчеловодства желающие смогут приобрести мед, пыльцу, прополис, пергу. Состоится также дегустация блюд и напитков из меда: блинов, медовиков, медового кваса и тому подобное.

А пчеловоды, как опытные, так и начинающие, смогут приобрести широкий инвентарь для своей пасеки.

Также организаторы готовят для участников и гостей сувенирную продукцию с эмблемой праздника: чашки, значки, шариковые ручки. Цель фестиваля - демонстрация, дегустация и продажа продуктов пчеловодства лучшими пчеловодами района и области, чествование профессии пчеловода и любителей меда посредством средств искусства.

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