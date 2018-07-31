У замку на Львівщині влаштують фестиваль меду
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У неділю, 12 серпня, на території музею-заповідника “Олеський замок” у Буському районі, відбудеться традиційний, вже третій Міжнародний фестиваль меду “Надбужанські медобори”, передає УНН із посиланням на “Гал-інфо”.
Участь у фестивалі візьмуть пасічники Буського та сусідніх районів, гості з Латвії, Польщі та Італії. Біля підніжжя замку працюватиме мистецький майданчик з концертною програмою, у “Містечку майстрів” проводитимуть майстер-класи, відбуватимуться вікторини, виставки старожитніх речей, пов’язаних з бджолярством.
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На виставці-продажі продуктів бджільництва охочі зможуть придбати мед, пилок, прополіс, пергу. Відбудеться також дегустація страв та напоїв із меду: млинців, медівників, медового квасу тощо.
А бджолярі, як досвідчені, так і початківці, зможуть придбати різноманітний реманент для своєї пасіки.
Також організатори готують для учасників та гостей сувенірну продукцію з емблемою свята: чашки, значки, кулькові ручки. Мета фестивалю — демонстрація, дегустація та продаж продуктів бджільництва кращими пасічниками району та області, вшанування професії пасічника та любителів меду посередництвом засобів мистецтва.